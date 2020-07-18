Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının 2020 yılında yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçilik alımı konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk." dedi. Peki, Polis Akademisi bekçi alımı duyurusu yayımlandı mı? 2020 bekçi alımı başvuru ne zaman? İşte son gelişmeler...

BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." dedi.

2020 bekçi alımı başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bakan Soylu bekçi kadrosu ile ilgili şöyle demişti:

"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."