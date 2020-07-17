Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Survivor 2020 uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından Survivor 2020 Final programındaki görüntüleri eleştirdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dahil." ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından maske ve mesafe kuralını paylaştığı video ile yeniden hatırlattı. Survivor 2020'nin final programındaki görüntüleri paylaşan Bakan Koca, "Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerine yer verdi.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;
"Survivor 2020 Final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."