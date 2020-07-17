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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havuz ve plajlardaki "damlacık" tehlikesine karşı böyle uyardı

Sağlık Bakanı , yeni tip koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını belirterek, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 17.07.2020 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havuz ve plajlardaki damlacık tehlikesine karşı böyle uyardı

Bakan , Twitter'dan, havuz ve plajlardaki damlacık olayına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi.

Koca, tatil planları sloganının ise "Kum gibi kalabalıktan uzakta" olması gerektiğine işaret etti.

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