Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havuz ve plajlardaki "damlacık" tehlikesine karşı böyle uyardı

Koronavirüsün damlacıklarla bulaştığını vurgulayan Koca, "Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar." ifadelerine yer verdi.

Koca, tatil planları sloganının ise "Kum gibi kalabalıktan uzakta" olması gerektiğine işaret etti.