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Son dakika: Bakan Varank duyurdu: İşte yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , üretimi için 'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Bakan Varank duyurdu: İşte yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

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