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Deniz Yücel "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberine göre... 'da yaşayan gazetesi muhabiri , "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Deniz Yücel terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuksuz sanık Deniz Yücel katılmazken, sanık avukatı Veysel Ok katıldı. Avukat Veysel Ok, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

CEZADA ARTIRIM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, yapılan paylaşımların içeriğini dikkate alarak Deniz Yücel'in önce 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın suçu basın yoluyla işlediği ve değişik zamanlarda aynı suçu işlediği gerekçesiyle cezada artırım uygulayarak 2 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Ayrıca Mahkeme sanığın "Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarını oluşturduğuna kanaat getirerek, Deniz Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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