Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sağanak yağış uyarısı | 16 Temmuz 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Çorum çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin kuzeyi, Amasya ve Tokat'ın kuzey ve batı ilçeleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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