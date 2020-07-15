15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... , 15 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıkladı. 1.000 vakanın altında ikinci günün yaşandığını belirten Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla" ifadelerini kulandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıkladı.

Resmi Twitter hesabından 1.000 vakanın altında ikinci günün yaşandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye (Zatürre) hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz corona virüs verilerini açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 15 TEMMUZ CORONA VİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA