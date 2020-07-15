Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıkladı. 1.000 vakanın altında ikinci günün yaşandığını belirten Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla" ifadelerini kulandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından açıkladı.
Resmi Twitter hesabından 1.000 vakanın altında ikinci günün yaşandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye (Zatürre) hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.