DSÖ'den ailelere koronavirüs uyarısı

Henrietta Fore hastalıklara karşı rutin aşı programlarının yeniden düzenli uygulanmaya başlamasının önemini vurguladı. Henrietta Fore'ye göre aşılardaki bu aksama çocuklar için bağışıklığı tehlikeye sokan çok acil bir mesele.

Bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmamız olası diyen UNICEF yetkilisi bunun bir sağlık krizine dönüşmeden önce çözülmesi gerektiğini belirtti. DSÖ ve UNICEF'in ortak araştırmasına göre 30'dan fazla kızamık aşısı kampanyası sekteye uğradı ve uğramaya devam ediyor.