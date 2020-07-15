DSÖ'den ailelere koronavirüs uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını hakkında aileleri uyardı. DSÖ'den yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ailelerin çocuklar için önemli olan tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşılarının aksatıldığını belirtildi.
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayıları artış gösterirken doktorlar da koronavirüs hastalarını iyileştirmek için mücadele ediyor. Salgının birinci dalgası henüz atlatılamamışken gelen ikinci dalga haberleri de endişe yaratıyor.
Dünya büyük bir merakla Covid-19'u yenmeyi sağlayacak aşıyı beklerken DSÖ'den korkutan bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgınıyla ilgili oldukça kritik bir açıklama yaptı. Dünyadaki toplam vaka sayısı 13 milyonun üzerine çıkmışken herkesin kulağı DSÖ'nün yapacağı umut verici açıklamalardaydı.
Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların koronavirüs salgınında çok ciddi bir risk altında olduğunu açıkladı. Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşısının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı.
Ghebreyesus, "Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması corona viüsü salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor" dedi. Yapılan araştırmaların sonucunu paylaşan DSÖ yetkilileri, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçü, corona virüsü sebebiyle aşı programlarının sekteye uğradığını duyurdu. UNICEF yöneticisi Henrietta Fore ise Covid-19'un dünyada rutin olarak uygulanan aşı takvimlerini zora soktuğunu belirtti.
Henrietta Fore hastalıklara karşı rutin aşı programlarının yeniden düzenli uygulanmaya başlamasının önemini vurguladı. Henrietta Fore'ye göre aşılardaki bu aksama çocuklar için bağışıklığı tehlikeye sokan çok acil bir mesele.
Bir salgını önlemeye çalışırken bir diğer salgınla karşılaşmamız olası diyen UNICEF yetkilisi bunun bir sağlık krizine dönüşmeden önce çözülmesi gerektiğini belirtti. DSÖ ve UNICEF'in ortak araştırmasına göre 30'dan fazla kızamık aşısı kampanyası sekteye uğradı ve uğramaya devam ediyor.