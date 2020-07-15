CHP'li Adana Belediyesinde skandallar bitmiyor! Koltuk şovuyla 90 milyonluk vurgun

Yol yapım şirketine borcu ödemediği için CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam koltuğunun haczedilmesinin 'perde arkası'nda icra vurgunu çıktı. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, makam odasına haciz işlemi başlatan avukatın mart ayına kadar ASKİ'nin "sözleşmeli avukatı" olduğunu öne sürdü. Gülaçtı, borca yapılan itirazla birlikte kamu malının zarara uğratıldığını ve inkar tazminatlarıyla birilerinin zengin edildiğini söyledi.



DEVLETİN MALI DENİZ

Gülaçtı, Zeydan Karalar'ın ve yanındaki bürokratların icra dosyaları üzerinden kamuyu zarara uğrattığını belirterek şunları söyledi: "Makam koltuğunu haczeden firma 2016 yılından bugüne kadar iş alıyor. Bu firma önceki dönemde de belediyeyi icraya vermişti. O icranın da mahkeme kararları var. Seçimden sonra belediye bu firma ile çalışmalara devam ettiği gibi ihaleler de aldı. En son Anavarza kalesinin çevresinin yol işi bu firmaya verildi. Belediye daha önce faturalarını kabul ettiği kesinleşen borca itiraz ve inkar ediyor. Mahkeme 'kötü niyetle itiraz' hükmü gereği belediyeye bir de 550 bin lira 'icra inkar tazminatı' kesiyor. Yani belediye kamu zararına uğratılıyor. İcra dosyalarına yapılan itirazlarla birileri zengin ediliyor. İtiraz edilen dosyalardaki toplam borç 448 milyon lira. Peki kurumun ödeyeceği yüzde 20'lik inkar tazminatı (Yaklaşık 90 milyon TL) kimlerin cebine giriyor? Adanalı yine hizmete hasret kalacak. Vurgunla ilgili kimse tek kelime etmiyor" şeklinde konuştu.



KENDİ AVUKATI İCRAYA VERDİ

YOL yapım ve kilit parke şirketine olan borcu ödemediği için makam koltuğu haczedilen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yere bağdaş kurarak poz vermiş, CHP medyasına, "Muhalif başkan olduğum için koltuğum bile haczedildi" diye beyanat vermişti. Zeydan Karalar'ın makamına haciz gönderen avukat Sebahattin Demir'in, Mart ayına kadar ASKİ'nin "sözleşmeli avukatı" olduğu ortaya çıktı. Avukat Demir'in davayı, belediyeyle sözleşmesi sürerken 9 Temmuz 2019'da açtığı anlaşıldı. Yani icra işlemini, belediyenin kendi personeli başlatmıştı. Mart ayında belediyeyle sözleşmesi feshedilen avukat Demir, hemen ardından belediyeden iş alan müteahhit ve büyük firmaların vekâletini yürütmeye başladı. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, bu kadar firmanın aynı anda aynı avukata vekâlet vermesini, "Ne büyük tesadüf" diye değerlendiriyor. Avukat Sebahattin Demir'in, bütün kesinleşmiş alacaklara itiraz ettiğini ve itiraz nedeniyle süre uztılarak belediyenin daha yüksek faiz ödemeye mahkum edildiğini, dolayısıyla açık bir suç işlendiğini söylüyor. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayının 4'ncü oturumuna katılmadı. Oturumda söz alan Ozan Gülaçtı, "Zeydan Karalar istese o icrayı durdurabilirdi. Kamuyu bilerek zarara uğratan Karalar, tiyatro sahnesinin son perdesi drama dönüşmüştür. Sayın Karalar'ın belediyenin 8. katında bir başka makam odası olmasına rağmen orayı kullanmayıp yere bağdaş kurarak şov yapmıştır" diye konuştu.

Sabah