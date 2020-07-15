Almanya FETÖ'cü hainlere sığınak oldu!

FETÖ'nün yurt dışı örgütlenmesiyle mücadele, son dört yıldır Türkiye'nin dış politikasının ve Almanya ile ilişkilerinin öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından birçok örgüt mensubu Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere farklı ülkelere kaçtı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra diplomatik veya hizmet pasaportu taşıyan yaklaşık bin 200 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.



ÖKSÜZ'Ü SAKLIYORLAR

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, örgütün TSK imamı, darbe girişiminin sır kutusu Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu. Ancak Alman makamları talepleri yanıtsız bırakıyor. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan FETÖ firarisi eski savcılar, askerler ve diplomatlar rahatça yaşıyor.



FAALİYETE DEVAM EDİYORLAR

Berlin'de yaşadığı belirlenen firari Adil Öksüz, Berlin Eyalet Kriminal Dairesi memurları tarafından bir başka güvenli yere götürüldü.

Türkiye'yi karalama kampanyalarında örgütle işbirliği yapan Can Dündar da Almanya'da firari durumda. Alman makamları seyahat edebilmesi amacıyla Dündar'a özel bir pasaport dahi çıkarttı.







YOLSUZLUKLA ANILIYORLAR

ABD'de FETÖ ile bağlantılı sözleşmeli okullar, yolsuzluk ve cinsel taciz olayları ile anılmaya devam ediyor. ABD genelinde 25'ten fazla eyalette 140 civarında sözleşmeli okulu olduğu bilinen FETÖ'nün bazı sözleşmeli okullarında yolsuzluk ve cinsel taciz dahil çeşitli suçlamalar, soruşturmalar ve yargılamalara konu olurken Amerikan medyasında da yer buluyor. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle uzun zamandır FBI'ın radarına girdiği bilinen FETÖ'nün sözleşmeli okulları cinsel taciz iddialarıyla da gündemden düşmüyor.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda yılda yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

Sabah