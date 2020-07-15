15 Temmuz'a "tiyatro ve kontrollü darbe" diyen CHP, 15 Temmuz törenlerine katılmadı

FETÖ'cü teröristlerin 251 kişiyi şehit ettiği, yüzlerce kişiyi ise yaraladığı hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe gecesi bombalanan Gazi Meclis'te bu yıl da 15 Temmuz şehitlerini anma töreni düzenlenecek.

CHP YİNE EVDEN İZLEYECEK



15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Kemal Kılıçdaroğlu; o sırada havalimanının önünü kapatan darbecilerin yolu açmasıyla birlikte havaalanından ayrılmıştı. Daha önceki açıklamalarında "darbe olursa tanık üzerine ben çıkarım" diyen CHP lideri, rotasını Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine çevirdi. Burada televizyon karşısındaki koltuğa serilen Kılıçdaroğlu, yaşananları kahvesini yudumlayarak takip etti.

Aynı Kılıçdaroğlu, bu yıl Meclis'te yapılacak olan 15 Temmuz şehitlerini anma törenini de evden takip etme kararı aldı. CHP kanadı katılmamasına gerekçe olarak "milletvekillerine korona testinin zorunlu" olmasını gösterirken, CHP Grubu olarak böyle bir uygulamanın kabul edilemeyeceği belirtildi.





MARKETLERDE, ATM'LERDE KUYRUKLAR



FETÖ'cü teröristlere karşı meydanlarda tarihi bir destan yazılırken, CHP zihniyetindeki bir kesim keyfi bir beklenti içerisinde soluğu marketlerde ve ATM'lerde almıştı.

Marketlere giderek yiyecek stoğu yapmak için sıra oluşturanlar ve bankalardaki paralarını çekmeye çalışanlar birbirleriyle yarıştı.



