Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Bu söylenti yanlıştır itibar eden risk alır
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı." ifadelerine yer verdi.
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti." Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı. pic.twitter.com/uivpAlfhFc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020
13 TEMMUZ TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 46 bin 492 testten 1008'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671'e yükseldi.
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