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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Bu söylenti yanlıştır itibar eden risk alır

haberi... : 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı.

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Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Bu söylenti yanlıştır itibar eden risk alır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı." ifadelerine yer verdi.

13 TEMMUZ TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 46 bin 492 testten 1008'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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