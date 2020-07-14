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Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Başkanı Trump ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya krizi ve ikili meseleler ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.07.2020 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kalmışlardır." ifadelerine yer verildi.

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