Sayılı günler kaldı! 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite sonuçları ne zaman belli olacak?

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alan YKS sonuçları için ÖSYM'den müjdeli haber geldi. 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sonuçlar için son günlere girilirken, öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2020 YKS sonuçları açıklandı mı? Üniversite sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.