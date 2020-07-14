KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı son gün ne zaman? 2020 MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri personel alımı için başvurular devam ediyor. KKK, DKK ve HKK için yapılacak sözleşmeli er alımında heyecan sürüyor. Başvurular 6 Temmuz'da başlamıştı. Sözleşmeli er olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların biteceği tarihi araştırıyor. Peki, KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı son gün ne zaman? MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli er alımı şartları neler? İşte cevaplar...
Sözleşmeli er alımı başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. 6 Temmuz'da başlayan başvuruların ardından binlerce aday hazırlıklara başladı. Henüz başvuru yapamamış olanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Kimler askeri kadrolara yerleşebilir? KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı son gün ne zaman? MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli er alımı şartları neler? İşte merak edilenler...
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak(01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsunilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erolarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeyeyönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlariçin Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi(Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3)belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. UYARI:Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.