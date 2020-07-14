Sözleşmeli er alımı başvuru ne zaman bitiyor? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. 6 Temmuz'da başlayan başvuruların ardından binlerce aday hazırlıklara başladı. Henüz başvuru yapamamış olanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Kimler askeri kadrolara yerleşebilir? KKK, DKK, HKK sözleşmeli er alımı son gün ne zaman? MSB sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? Sözleşmeli er alımı şartları neler? İşte merak edilenler...

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN