15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı? Çarşamba bankalar açık mı? 15 Temmuz EFT yapılır mı?
15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'ne kısa süre kala resmi dairelerin çalışma saatleri internet üzerinden sorgulanmaya başladı. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından bankaların açık olup olmayacağı ve EFT yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı? Çarşamba bankalar açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı? Çarşamba bankalar açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından hangi resmi ve kamu kurumlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. Yarın bankada işi olan vatandaşlar EFT ve havale işlemlerini nasıl yapılacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı? Çarşamba bankalar açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak geçiyor
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar da tatil olacak.
15 TEMMUZ'DA EFT YAPILIR MI?
EFT işlemleri ise 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilse hesaplara en erken 16 Temmuz 2020 tarihinde geçecektir.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.
Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı ve Borsa İstanbul, 15 Temmuz Çarşamba gününün resmi tatil oluşu nedeniyle kapalı olacağı için 15 Temmuz 2020 tarihinde bankalar hizmet veremeyecek.
Dolayısıyla EFT gibi işlemler 15 Temmuz Çarşamba günü yapılsa dahi 16 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçmiş olacak.
TCMB'den alınan bilgilere göre EFT;
"TCMB'nin sahibi ve işleticisi olduğu Elektronik Fon Transfer (EFT) sistemi, Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. 1992 yılında kurulan EFT sisteminin 2000 yılında teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanımında önemli değişiklikler yapılmıştır.
EFT sisteminde gerçekleşecek işlemlere ilişkin herhangi bir alt veya üst limit bulunmaması ve küçük tutarlı ödeme işlem adedinin toplam ödeme işlemleri içindeki payının oldukça yüksek olması, büyük tutarlı ve acil ödemelerin gerçekleşmesinde bir risk unsuru oluşturmaktaydı. Bu nedenle 7 Aralık 2012 tarihinde işlevsel bir ayrıma gidilerek, EFT sisteminin müşteriler arası TL aktarım sistemi ve bankalararası TL aktarım sistemi olmak üzere 2 bileşene ayrılması sağlanmıştır.
Müşteriler arası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde hesaba ve isme yapılan müşteri ödemeleri, kamu ödemeleri, konut, iş yeri ve diğer kira ödemeleri, maaş ve kredi kartı ödemeleri gibi bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, bankalararası Türk lirası aktarım sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda her iki bileşen de TCMB tarafından oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir. Alacaklandırma esasına göre çalışan EFT sisteminde ödemeler bekletilmeden alıcılarına iletilmekte ve gün sonunda, gerçekleşmeyen emirler iptal edilmektedir."
Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.