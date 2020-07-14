Gözler kabinede! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Son dakika... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olaca mı? Başkan Erdoğan başkanlığında kritik Kabine Toplantısı, bugün saat 15'te başladı. Kabine Toplantısı'nda, yaklaşan Kurban Bayramı için olası bazı önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detayların gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? İşte cevaplar...

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardıdnan açıklamalarda bulunacak. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.