Son dakika: Sağlık Bakanlığı eş durum tayini 2020! Eş durumu nakil durusu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı eş durum tayini belli oldu mu? Eş durumu nakil durusu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyordu. Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personeller için eş durumu yer değişikliği duyurusunu yayımladı. Açıklamın detaylarını sizler için araştırdık. Detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Sözleşmeli personeller arasından 45/A maddesi kapsamında çalışanlar için 599, 4/B Genel Yönetim Bütçesinden 432, Döner Sermaye'den de 367 kadro olmak üzere toplamda bin 398 kişilik bir yer değiştirme kura duyurusu yayımladı.

2020 YILI 2. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı'nın 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 13 - 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.