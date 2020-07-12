Milattan Önce 6'ncı yüzyılda özel olarak getirildiler! Ayasofya'da dikkat çeken 'Muğla' detayı
Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Ayasofya’nın inşaası sırasında kırmızı renkli mermerlerin Muğla’nın Milas İlçesi Kıyıkışlacık Köyü’nden İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir “24 Temmuz’da ibadete açılması için gün saydığımız, Ayasofya Camii'nde katkımızın bulunması Muğlalılar olarak gurur verici” dedi.
Ayasofya'nın camiye yeniden dönüştürülmesi ardından Ayasofya'nın mimari özellikleri dikkat çekti. Ayasofya'nın inşaası sırasında kırmızı renkli mermerlerin Muğla'nın Milas İlçesi Kıyıkışlacık Köyü'nden İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi. AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir "Aziz milletimizin isteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından itibarı 86 yıl sonra iade edilen büyük mabedin ülkemizin cennet köşesi Muğla'yla çok az bilinen ilişkisini paylaşmak istiyorum" dedi.
Yavuz Demir, "Ayasofya'nın Milattan Önce 6'ıncı yüzyıldaki inşası sırasında yüzyıllar sonra bile maneviyat kokan duvarlarını süsleyen kırmızı renkli mermerlerin Milasımızdaki Kıyıkışlacık-İasos Antik Kenti ocaklarından sipariş üzerine işçiler tarafından kesilerek, antik limandan İstanbul'a gönderildiğini bilmek oldukça memnuniyet verici. 24 Temmuz'da ibadete açılması için gün saydığımız, Ayasofya Camii'nde katkımızın bulunması Muğlalılar olarak gurur verici."dedi.
"GURUR VERİCİ"
Demir, "Aziz milletimizin isteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından itibarı 86 yıl sonra iade edilen büyük mabedin ülkemizin cennet köşesi Muğla'yla çok az bilinen ilişkisini paylaşmak istiyorum. Ayasofya'nın Milattan Önce 6'ıncı yüzyıldaki inşası sırasında yüzyıllar sonra bile maneviyat kokan duvarlarını süsleyen kırmızı renkli mermerlerin Milasımızdaki Kıyıkışlacık-İasos Antik Kenti ocaklarından sipariş üzerine işçiler tarafından kesilerek, antik limandan İstanbul'a gönderildiğini bilmek oldukça memnuniyet verici. 24 Temmuz'da ibadete açılması için gün saydığımız, Ayasofya Camii'nde katkımızın bulunması Muğlalılar olarak gurur verici"diye konuştu.
Hayrettin Şaşmaz/SABAH
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