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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı

, İçişleri Bakanı 'ya, hayatını kaybeden kayınpederi için başsağlığı diledi.

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Giriş Tarihi: 12.07.2020 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Süleyman Soylu'ya başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun vefat eden kayınpederi Metin Dinç'e Allah'tan rahmet, eşine, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

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