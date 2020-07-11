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Sağlık Bakanı Koca: Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak

Son dakika haberine göre; Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19'a yakalanması bekleniyor." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
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Sağlık Bakanı Koca: Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Koca, son verilere göre, bugün en az bin kişinin koronavirüse yakalanmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.

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