10 Temmuz 2020, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı

Sağlık Bakanı , koronavirüsle mücadele kapsamında dolmuş kooperatiflerine çağrıda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İstanbul’daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıyan minibüsle ilgili paylaşımından sonra ilgili taşımacılık kooperatifinin özürlerini ilettiği bir mektup aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz; dolmuşlar, fazla yolcu almayacak."

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