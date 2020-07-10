MSÜ mülakatları ne zaman? Adayların gözü orada! 2020 MSÜ 2. aşama ne zaman yapılacak?

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL OLACAK?

a) Evrak Kontrolü:

2'nci seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b) Fiziki Değerlendirme:

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir.

İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları TABLO-2'de gösterilmiştir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları anılan tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.

c) Kişilik Değerlendirme Testi:

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.

ç) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.