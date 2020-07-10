Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbaş resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveri ile çalışmaktır" ifadelerine yer verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveri ile çalışmaktır." ifadesini kullandı.
Erbaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul'un fethinin en önemli sembolü olan Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşup yeniden müminlerle buluştuğunu belirtti.
Allah'a sonsuz hamdettiğini ifade eden Erbaş, Müslümanlar için 86 yıllık hasretin ve özlemin sona erdiğini, bu muştuyla milletin yüreğindeki hüznün büyük bir sevince dönüştüğünü kaydetti.
Erbaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkesten Allah'ın razı olmasını ve Hazreti Muhammed'in müjdesine nail kılmasını dileyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ayasofya ifade ettiği mana bakımından sadece bir mabet değildir. Müslümanlar için büyük bir inancın, medeniyetin, ahlakın ve adaletin sembolüdür. Şimdi bize düşen ulu bir cami olarak Ayasofya'nın ifade ettiği manaları yeryüzüne egemen kılmak için daha büyük bir inanç, azim, heyecan ve özveriyle çalışmaktır."
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