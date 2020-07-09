KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan ABD'nin Rum yönetimini askeri eğitim programına dahil etmesine tepki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini (GKRY) "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesini yanlış bir karar olarak niteleyerek, bunun Rum tarafının uzlaşmaz tavrını pekiştireceğini kaydetti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca Rum tarafını IMET programına dahil etme kararına tepki gösterdi.
"ÇEŞİTLİ KARŞI OYUN İÇİNDELER"
Tatar, "Türkiye ve KKTC olarak Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruma kararlılığımızı somut adımlarla ortaya koydukça birileri kendi menfaatlerine dokunulduğu için çeşitli karşı oyunlar içine giriyor." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs konusunda haklarının korunması açısından çok kırılgan ve kritik bir döneme girdiklerini belirten Tatar, bu süreçten ancak Türkiye ile karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı politikalar ortaya koyarak selametle çıkabileceklerini vurguladı.
Tatar, şöyle devam etti:
"Rum tarafının haklarımızı gasbetmek için girdiği oyunlara ve ittifaklara karşı bizim de Türkiye ile birlikte iki devletli çözüm yönünde adım atmamız, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ileri taşımamız, Maraş'ı daha fazla gecikmeden açmamız gerektiğini ifade ediyoruz. ABD'nin Rum tarafını IMET Programına dahil ettiğini açıklaması, bize göre Türkiye ile KKTC'ye yönelik haklarımızı korumaktan caydırıcı olacağına inanılan yanlış bir karardır. Böylesi yanlış adımlar bizi haklarımızı korumaktan vazgeçirmez, sadece ve sadece mevcut uzlaşmaz Rum tutumunu daha da artırır."
"BÖYLE ADIMLARIN BARIŞA FAYDASI YOK"
ABD'nin Kıbrıs'ta iki egemen halk ve iki devlet olduğu gerçeğini çok iyi bildiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamele yapmayanların, hem Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'la ilgili ilkelerine ters düşeceğinin, hem de Kıbrıs Türk halkının tepkisini toplayacağının altını çizdi.
Tatar, ABD'nin Doğu Akdeniz'in gerçek bir iş birliği alanı haline gelmesini ve bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunmasını gerçekten istediği takdirde, aldığı son karar ile benzer kararlarından vazgeçmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Başbakan Tatar, "Kıbrıs'taki iki ayrı yönetim arasındaki dengeyi göz ardı eden adımların Ada'da mevcut gerçeklere dayalı adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma sağlanmasına, ayrıca Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın temin edilmesine yardımcı olmayacağı nettir." yorumunu yaptı.
POMPEO, DÜN DUYURMUŞTU
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün düzenlediği basın toplantısında, GKRY'yi IMET programına dahil ettiklerini duyurmuştu.
Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre ödeneklerine ve bildirimlerine bağlı olarak, artan ikili güvenlik ilişkileri kapsamında (Rum yönetimine) uluslararası askeri eğitim vermeyi ve öğretim fonu sağlamayı planlıyor. Bu adım, Doğu Akdeniz'de istikrarı sağlamak için anahtar bölgesel ortaklarla ilişkileri geliştirme çabalarımızın bir parçasıdır." ifadesini kullanmıştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı belli oldu
- İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
- Bakan Albayrak'tan taziye mesajı
- Alçaklar 30 yıl önce yakmıştı! Tüm izler silindi
- Şok baskın! O isim de yakalandı
- FETÖ, 15 Temmuz'a kadar hangi cinayetleri işledi?
- Teröristlerden alçak tuzak! Hepsi imha edildi
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor?
- Kalın'dan 'Ayasofya' ve 'sosyal medya' açıklaması
- Katil Esad'a Rusya ve Çin zırhı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Jandarma subay alımı ne zaman bitiyor? 2020 Jandarma 1300 erkek öğrenci alımı başvuru şartları neler?
- 1000 TL bayram paraları ne zaman verilecek? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
- Son dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak?
- Milyonlarca işçiyi ilgilendiren gelişme! Yüzde 5.75 arttı! Kıdem tazminatı tavanı 2020 ne kadar oldu?
- AÖF canlı destek ekranı! AÖF yaz okulu başvuru tarihi 2020 açıklandı mı? AÖF yaz okulu kaç ders alınır?
- Son dakika: AÖF final sonuçları açıklandı mı? AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ödeme takvimi
- A101'de bugün neler var? A101 9 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste
- Uzmanlar açıkladı! Altın düşecek mi? 9 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava durumu
- A101'den perşembe sürprizi! 9 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?