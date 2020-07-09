15 Temmuz Derneği’nden açıklama: İBB’nin protokolü sonlandırması derneğimiz için kayıp değildir!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Derneği ile AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı protokolü iptal ettiği anlaşılmıştı.



. 15 Temmuz Derneği sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Açıklamada derneğin 58 farklı ildeki şehit ve gazi ailelerine yönelik hizmetlerinin devam edeceği belirtildi. İşte o açıklama:



"15 TEMMUZ DERNEĞİ İBB'DEN NAKDİ YARDIM ALMAMIŞTIR"



"15 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminin hemen ardından Ağustos 2016'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz şehit ve gazilerimizin ailelerine yönelik faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu alandaki çalışmaları kamu-STK işbirliği ile yapma talebiyle derneğimize başvurmuş ve bunun üzerine bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde İBB, 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştireceği tüm organizasyonlarda 15 Temmuz Derneği ile birlikte hareket etmek, derneğin yapacağı çalışmalara da teknik ve lojistik destek sağlama taahhüdünde bulunmuştur. Buna, 15 Temmuz Şehitleri'nin yakınları ve gazilere hizmet etmek üzere dernek bünyesinde çalışacak personellerin istihdamı, kullanılacak araçların temini ve düzenlenecek etkinliklere destek olmak da dâhildir. Protokol süresince 15 Temmuz Derneği, İBB'den tek bir kuruş nakdi yardım almamıştır, zira hukuken bu şekilde bir yardım mümkün de değildir."



ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELİNİYOR



"15 Temmuz Derneği'nde görev yapmakta olan ve personelin çoğunluğunu oluşturulan psikologlar, Türkiye'nin 58 şehrinde yaşayan 251 şehit ailesini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret etmiş, hizmet vermişlerdir. Derneğin her yıl Antalya'da düzenlediği Şehit Aileleri Buluşmaları, Gazilerle yapılan organizasyonlar, iftar programları gibi çok çeşitli etkinliklerle; şehit aileleri ve gaziler bir araya gelmiş, ortak acıları birlikte yaşama, kenetlenme fırsatı bulmuşlardır."



15 TEMMUZ DERNEĞİ AVUKATLARI DAVALARI TAKİP ETTİ



"15 Temmuz Derneği'nin avukatları Darbe Davaları'nı yakından takip ederek şehit aileleri ve gazilerin müşteki olduğu tüm davalara müdahil olmuştur. Davaların görüldüğü yerlere dernek imkânlarıyla lojistik destek sağlanmış, kamuoyunun bu davaları takip etmesi sağlanmıştır."



"HAFIZA 15 TEMMUZ'UN İŞLETMESİ DERNEĞE AİT"

"15 Temmuz destanını gelecek nesillere aktarmak için darbe girişiminin 3. yıl dönümünde hizmete açılan, Türkiye'nin dört bir yanından kabul ettiği binlerce misafirle alanındaki en kapsamlı müze konumunda olan Hafıza 15 Temmuz'un işletmesi de yine derneğimiz tarafından yürütülmektedir."



ORTAK HAFIZA DERGİSİ VE ORGANİZASYONLAR YAPILDI



"FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin akademik, sosyolojik ve tarihi açılardan mercek altına alındığı "Ortak Hafıza" dergisi yine derneğimiz katkılarıyla hayata geçmiştir. Tüm bunlarla birlikte, derneğimizin yurt içi ve yurt dışında yaptığı organizasyon ve etkinliklerin tamamı, kamuoyuna açık, şeffaf ve isteyen tüm vatandaşlarımızın katılımına uyun bir şekilde yapılmaktadır."



"ART NİYETİN AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR."



"İBB ile derneğimiz arasında yapılan protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde İBB tarafından tek taraflı olarak sonlandırılmıştır. Derneğimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarının hassasiyetini gözeterek protokolün sonlandırıldığı günden bu yana konuya dair tek bir açıklama yapmamıştır. Ancak protokolün sonlandırılmasını konu alan haberlerin, 25 Şubat'tan 4 ay sonra, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin 4.

yıl dönümünü arifesinde servis edilmesi manidardır. 83 milyonunun tek yürek olduğu böyle bir hadisede dahi, ilgili haberin bağlamından kopartılarak, politik çıkarlar uğruna derneğimizin kurucularının fotoğraflarıyla birlikte servis edilmesi, art niyetin açık bir göstergesidir."



"İSRAF GİBİ GÖSTERİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ!"



"Nitekim, kurucularımız, derneğimizi maddi ve manevi olarak desteklerken, yönetimle ilgili konularda karar alıcı konumda değillerdir. İBB yönetimi, vatanı için canını veren şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize yönelik yapılan hizmetleri artık önemsemiyor olabilir. Ancak, aradan dört ay geçtikten sonra, bir hizmet protokolü iptalinin, şehit aileleri ve gazilere yönelik yapılan çalışmalar adeta 'israf' gibi gösterilerek gündeme getirilmesi ve kurucularımızın karalanmaya çalışması asla kabul edilemez. 15 Temmuz Derneği ile İBB arasında imzalanan protokolün içeriği ve ilgili Meclis kararları tüm kamuoyunun her an ulaşabileceği açık kaynak verileridir."



PROTOKOLÜ SONLANDIRMASI DERNEĞİMİZ İÇİN KAYIP DEĞİLDİR



"İBB'nin protokolü sonlandırması 15 Temmuz Derneği açısından bir kayıp değildir. Derneğimizin övünç kaynağı olan Türkiye'nin 58 farklı şehrindeki şehit aileleri, ve gazilere yönelik hizmetlerimizi sürdürmekte kararlıyız. 15 Temmuz Derneği olarak, siyaset üstü kalması gereken bu hususta, milletimizin hep beraber kahramanca bertaraf ettiği 15 Temmuz hain darbe girişimini ve sorumlularını unutturmayacak, bu aziz hatırayı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Derdi vatan olan herkesin yanımızda yeri vardır."