Son dakika: Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Koca, vaka sayılarında yaşanan artışlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. En çok merak edilen sorular arasında Kurban Bayramı'nda tatil olacak mı sorusu yer alıyordu. Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar ahaber.com.tr'de...

KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Koca, Kurban Bayramı yasağı ile ilgili şunları söyledi;