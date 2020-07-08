Son dakika: Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarında artış olursa yasağın gelebileceğini açıkladı. Peki, Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Koca, vaka sayılarında yaşanan artışlar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. En çok merak edilen sorular arasında Kurban Bayramı'nda tatil olacak mı sorusu yer alıyordu. Kurban Bayramı sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar ahaber.com.tr'de...
KURBAN BAYRAMI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Koca, Kurban Bayramı yasağı ile ilgili şunları söyledi;
"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KURBAN BAYRAMI ÖNLEMLERİ
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklama ile Kurban Bayramı'nda il genelinde alınacak önlemleri açıkladı.
Valiliğin sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır.
Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir.
Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir.
Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.
İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir.
Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.
İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek, ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecektir.
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