İşte ABD ve İspanya'daki internet ve sosyal medya düzenlemeleri
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin gündemindeki internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair ABD ve İspanya'daki örnekleri açıkladı.
İletişim Başkanlığı, internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemeler hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İspanya'daki dijital zorbalığa karşı alınan önlemler aktarıldı.
İŞTE İSPANYA'DAKİ DÜZENLEMELER
İletişim Başkanlığı, internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair İspanya ve ABD'deki uygulamaları aktardı. Peki ABD ve İspanya'da veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut?
İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: İspanya'da mevcut yasalara göre internette suç sayılabilecek davranışlar neleri kapsıyor, dijital platformlarda işlenen suçlara ne tür cezalar veriliyor?" ifadelerine yer verildi.
İŞTE ABD'DEKİ DÜZENLEMELER
İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta da ABD hakkında bilgi vermişti. Yapılan açıklamada, ABD'deki dijital zorbalığa karşı alınan önlemler aktarıldı.
İnternet ve sosyal medya kullanımına ilişkin hukuki düzenlemelere dair dünyadaki uygulama örnekleri: ABD'de veri güvenliği ihlali ve dijital zorbalığa karşı hangi hukuki düzenlemeler mevcut...
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