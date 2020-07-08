CHP yolsuzlukla suçladığı eski bankacıyı İBB'de 2. adam yaptı!

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü döneminde CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu tarafından 'yolsuzluk' yapmakla suçlanan Can Akın Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine atanması sosyal medyada ve partide tepkilere neden oldu. Sosyal medyada atamayla ilgili "Düne kadar yolsuzlukla itham ettiğini bugün yanlarına alıyorlar, kim ikiyüzlü kim şahsiyetsiz karar veremedim insan olan utanır", "Size yolsuzluk yaptı diyenlerle birlikte mi yolsuzluk yapacaksınız" şeklinde yorumlar yapıldı. Atamaya CHP Milletvekili Dursun Çiçek'ten de tepki geldi.

DURSUN ÇİÇEK'TEN TEPKİ

Çiçek sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Can Akın Çağlar kimdir? Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında FETÖ suç örgütü ve ortaklarının işlediği hukuk cinayetlerinin mağduru olduğumuz dönemde, İstanbul'a tayin isteyen sevgili eşimi Hanak/ Anrapah'a süren Genel Müdürdür. Bu İnfaz talimatını kimden aldı?"

ERDOĞDU VE GENÇ SUÇLADI

9 Ağustos 2012'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, Ziraat Bankası'nda, Can Akın Çağlar'ın genel müdürlüğü döneminde milyonlarca liralık kredi yolsuzluğu yapıldığını iddia etmişti. Erdoğdu "Cumhuriyet tarihinin en yüksek batık kredisi. Ne zaman bilgi istesek, bankacılık sırrı, deniyor" ifadeleriyle tepki göstermişti. Dönemin CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç de TBMM KİT Komisyonu'nda "270 milyon euro kredi verirken teminat aramadınız mı" diye sormuştu.

YENİ İMAJ YENİ SOSYAL MEDYA HESABI

Çağlar yeni görevini sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Yeni sosyal medya hesabı açan Çağlar ilk mesajında "Merhaba, @istanbulbld Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul'umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla" diye yazdı. Çağlar'ın son olarak Eureko Sigorta A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlendiği ve sakallı olduğu yeni profil resmine ise sakalsız fotoğraf koyduğu görüldü. Sosyal medyadan Çağlar'ın eksi hesaplarını kapatıp yeni hesap açtığını belirten kullanıcılar 'geçmişini sildi' diye tepki gösterdi.