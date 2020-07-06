Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır? Yangın söndürme uçakları kaç ton su taşır? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğlen saatlerinde Çanakkale'de başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Karadan ve havadan yapılan müdahaleler ile yangın durdurulmaya çalışılıyor. Yangın söndürme helikopteri kaç ton su alır sorusunun cevabı araştırılan konular arasında girdi. Peki, yangın söndürme uçakları kaç ton su taşır? Merak edilen detaylar haberimizde...

UÇAK VE HELİKOPTERLERİN SU TAŞIMA KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip ilk nesil uçaklardan olan CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur. Teknik olarak dalgasız ve asgari 2 km açıklığı olan su yüzeyine sahip deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabilmektedir. Bu uçaklar 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilmektedir.

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görülüyor.

Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü ateş kuşlarının Çanakkale için havalandığını açıkladı. Bölgeye 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 7 dozer sevk edildi.

Muğla'dan gelen yangın söndürme uçağının 15 ton su kapasiteli olduğu, diğer helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi. Şiddetli poyrazın ekiplerin işini güçleştirdiği, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildirildi.

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2.Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Eceabat ve Gelibolu kaymakamları bölgede inceleme yaptılar.

Tehdit sebebiyle yaklaşık 300 nüfuslu Yalova köyünün tedbir amaçlı tahliye edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın köyün yakınlarındaki ayçiçeği tarlasına da sıçrarken, tarım alanlarında da zarar olduğu öğrenildi

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale'de şiddeti her geçen dakika büyüyen yangın ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli'den açıklama geldi. Pakdemirli yaptığı ilk açıklamada, "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz , 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada." dedi.