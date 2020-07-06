“Suçsuzuz, suç duyurusuna bulunduk” diyen CHP’li belediye başkanları, bir numaralı sanık oldu!

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin; "usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştiklerine dair" iddialar üzerine kendisi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, Battal İlgezdi'nin soruşturma kapsamında bir numaralı sanık olduğu bildirildi.

SALMAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SANIK OLDU

Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın bir çalışanı hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada bir numaralı sanık oldu. Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılmasının istendiği bildirildi.

İMAMOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SANIK OLABİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen otobüste yoğunluk olduğunu iddia eden iki vatandaş hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağdur' olduğu öne sürerek yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.

Kendisi hakkında suç duyurusu takipsizlikle sonuçlanan Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'nin de Ekrem İmamoğlu hakkında dava açtığı, Ekrem İmamoğlu'nun sanık olabileceği ifade ediliyor.

İŞTE O ÖRNEKLER

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 5 Şubat 2020 tarihinde Yalova Belediyesi'nde bir çalışan hakkında Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Vefa Salman sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun bilgisine… Bir belediye çalışanının yapmış olduğunu tespit ettiğimiz suç nedeniyle bugün (06.02.2020 Perşembe) itibariyle Emniyet Müdürlüğü (KOM)'ne başvuru yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak yarın Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıntılı suç duyurusu yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

YALOVA BELEDİYESİ AVUKATLARI, REŞAT ELGİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yalova Belediyesi vekilleri; 6 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 sıralarında Reşat Elgin'in, Yalova Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde harcama belgeleri ve ödeme evrakı sorumlusu olduğu, Reşat Elgin'in yaptığı usulsüz ödemelerle zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

SALMAN, ZİMMET SUÇUNU İŞLEDİĞİ GEREKÇESİYLE SANIK OLDU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada; İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık oldu.

İddianamede; 2014-2020 yılları arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi. İddianamede; Vefa Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması istendi.

YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN 14 KİŞİNİN SANIK!

Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada; Yalova Belediyesi'nde çalışan 14 kişinin sanık olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında; Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin ve Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın tutuklu yargılandığı bildirildi.

YALOVA BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN VE SANIK OLAN İSİMLER ŞUNLAR

Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman,

Yalova Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Halit Güleç,

Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin,

Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş,

Mali Hizmetler Müdürlüğünde muhasebe gelirlerinden sorumlu şef Saliha Öktemgil,

Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür,

Halit Güleç'in şoförü Ferhat Var,

Halit Güleç'in şoförü Örsan Geçkin,

Halit Güleç'in şoförü Buğrahan Ergün,

Halit Güleç'in şoförü Eyüp Akalın,

Halit Güleç'in şoförü Armağan Şahin Işıktutan,

Muhasebe çalışanı Cüneyt Hocaoğlu,

Mali Hizmetler Bölümünde memur Ela Dumantepe,

Yalova Belediyesi Eski Başkanı Vefa Salman'ın sekreteri ve sosyal medya sorumlusu Sabire Karsan..

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, BİR NUMARALI SANIK OLDU

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de; 14 Temmuz 2015'te "usulsüz şekilde mal edinerek haksız yere zenginleştiklerine dair" iddialar üzerine kendisi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hakkında soruşturma başlatılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada; Battal İlgezdi sanık oldu. İddianamede; Battal İlgezdi'nin 2009-2015 arasında haksız mal edinme ve gizleme, 22 Temmuz 2010'da da ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediğine dikkat çekildi.

İddianamede; Battal İlgezdi'nin bir numaralı sanık oldu. İddianamede; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Zafer Nuhoğlu, Belediye Kontrol Şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu, Park ve Bahçeler Müdürü İrfan Birinci ile şirket yöneticileri Uğur Atalay ve Mehmet Ali Uzunlar sanık olarak yer aldı.

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İddianamede; Gamze Akkuş İlgezdi ilgili soruşturma işlemlerinin başsavcılığın 2015/100650 numaralı dosyası üzerinden sürdüğü belirtilerek, 'gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma' ve 'haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçları ile Erguvan Barış Parkı ihalesi ile ilgili olarak 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan soruşturma işlemlerinin yürütüldüğüne dikkat çekildi.

AÇIKLANAMAYAN 13 MİLYON LİRA!..

İddianamede; Battal İlgezdi'nin kaynağı açıklanmayan ve haksız mal edinme olarak bahsedilen para hareketliliğine de yer verildi. 13 Temmuz 2009-6 Nisan 2012 Battal İlgezdi'nin banka hesaplarında kaynağı açıklanmayan para miktarının tam "13 milyon 65 bin TL" olduğu belirtildi. (2 milyon 550 bin TL, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin euro)

İddianamede, Battal İlgezdi'nin kızı adına alınan Ataşehir Küçükbakkalköy ve Çanakkale Ayvacık ilçesindeki iki gayrı menkulün kaynağının belli olmadığına da dikkat çekiliyor.

İBB İKİ VATANDAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU VE...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu iddia eden, otobüs içinde fotoğraf çeken ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çektiği fotoğrafı paylaşan Mehmet Önder Duman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi; aynı fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci hakkında da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; söz konusu kişilerin, "hakaret", "iftira", "halkı kin ve düsmanlığa alanen tahrik etme" suçlarını işledikleri iddia edildi. Suç duyurusunda; Ekrem İmamoğlu'nun 'mağdur' olduğu öne sürüldü.

"FAZİLET DURAĞINDAN ARACA BİR ANDA 47 YOLCU BİNMİŞTİR"

Suç duyurusunda; tatil günü olan Pazar sabahı 06:00 civarında otobüslere kasıtlı olarak toplu binildiğini iddia edilerek, "29 Mart Pazar sabahı saat 06:00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir. 62 no'lu Kağıthane-Kabataş Hattına; 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu; 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir. 72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında ise; 29 Mart Pazar sabahı saat 06:15'de sadece iki duraktan 41 kişinin zorla otobüse binmiştir" iddiasında bulunuldu.

BAŞSAVCILIK: "İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapılan şikayetin, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan basın açıklamasının ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ulusal basında yer alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU DEĞİL HİÇ YOLCU BİNMEDİ

Başsavcılık; 62 nolu Kağıthane Kabataş hattında 29 Mart Pazar günü, bu hat üzerinde bulunan Fazilet durağından bir defada 47 yolcunun bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Başsavcılık takipsizlik kararında; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarih 2020/1446 sayılı son yazısı ekinde gönderilen en son tabloya göre Fazilet durağından olay gün ve saatinde herhangi bir yolcunun binmediği anlaşılmaktadır. Araç içi kamera kayıtlarına göre de Fazilet durağı da dahil olmak üzere otobüsün yolcu aldığı hiç bir durakta bir defada 47 yolcunun binmediği anlaşılmıştır" denildi.

MÜCAHİT BİRİNCİ DE, EKREM İMAMOĞLU, MURAT ONGUN VE İSMAİL SAYMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle kendisine ve otobüse binen yolculara hakaret eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mücahit Birinci, fotoğrafı çeken vatandaşı "tescilli trol", otobüse binen vatandaşların tamamını "parayla tutulmuş troller" olarak gösteren ve şahsını hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ve Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu..

"İMAMOĞLU VE ONGUN, OTOBÜS SEFERLERİNİ AZALTARAK TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATTI"

Mücahit Birinci, suç duyurusunda koronavirüs salgını sırasında toplu taşıma sefer sayılarını yüzde 50 oranında azaltan, tramvay vagonlarını da 8'den 4'e indiren Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

HAKARET, İFTİRA, HALKI KİN VE NEFRETE SEVK ETME SUÇU

Mücahit Birinci suç duyurusunda, sosyal-görsel medya yolu ile kişilik haklarının ağır surette ihlal, hakaret, iftira, halkı kin, nefret, öfke ve düşmanlığa sevk etme, toplum sağlığını tehlikeye atma ve halkı aşağılama suçunu işlediği iddia edilen Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve İsmail Saymaz'ın cezalandırılmasını talep etti. Suç duyurusunda, suça iştirak eden diğer gerçek ve tüzel kişi yayın organlarının genel yayın yönetmenlerinin de cezalandırılmasını istedi. (Kenan Kıran/Sabah)