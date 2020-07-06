Son dakika: 6 Temmuz korona cezaları iptal olacak mı? Korona virüs cezaları geçersiz mi sayılacak?
6 Temmuz korona cezaları iptal olacak mı? Koronavirüs salgınının ülkemizde görünmesinin ardından öncelikle 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma kısıtlaması daha sonra maske ile dışarı çıkma zorunluluğu getirilmişti. Kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Polis tarafından kesilen cezalara itiraz sonrası Adana Sulh Ceza Mahkemesi'nden emsal karar çıktı. Açıklamanın ardından 6 Temmuz korona cezaları iptal olacak mı? Korona virüs cezaları geçersiz mi sayılacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
6 Temmuz korona cezaları iptal olacak mı? Korona virüs cezaları geçersiz mi sayılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında vaka sayısının artış göstermesin ardından ülkemizde öncelikle 65 yaş üstüne sokağa çıkma sınırlaması uygulanırken, ardından maske takma zorunluluğu getirildi. Kurallara uymayan vatandaşlara çoğunluğu polisler olmak üzere idari para cezası uygulandı. İşte 6 Temmuz korona cezaları iptal olacak mı? Korona virüs cezaları geçersiz mi sayılacak? İşte detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
KORONAVİRÜS CEZALARI İPTAL Mİ?
Koronavirüs salgını nedeniyle, sokağa çıkma yasağına uymayanlar, sosyal mesafe ve maske takmayanlara para cazası uygulanıyor. Ancak Adana'dan gelen bir haber yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, salgın yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisin para cezası kestiği vatandaşın cezasını iptal etti.
Sosyal mesafe ve 65 yaş yasağına uymadı
Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, salgın dolayısıyla maske, sosyal mesafe ve 65 yaş sokağa çıkma yasaklarının ihlali üzerine polis tarafından yazılan cezaların ''Geçersiz'' olduğuna karar verdi. Mahkeme, ''İdari yaptırım kararı ancak mülki amir tarafından verilebilir. Polis tarafından sadece ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabilir'' hükmüne vardı.
Polisin kestiği 789 liralık ceza iptal edildi
Adana'da bir vatandaşa verilen 789 liralık ceza da bu gerekçe ile iptal edildi. Bugüne kadar polisin verdiği Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki cezaların 1 milyar lirayı aştığı, bu kararın emsal olması durumunda tüm cezaların iptal edilebileceği bildirildi.
Karar emsal niteliğinde!
Davayı açan avukat Mahmut Akgül, "Karar emsal niteliğinde olacaktır. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur" dedi.
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