06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Bakan Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek. Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'ya yaptığı ziyaretin sonrasında gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 06.07.2020
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Bakan Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek
Edinilen bilgiye göre, İtalya Savunma Bakanı Guerini, resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye'de olacak.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptığı Libya ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek bu görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.

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