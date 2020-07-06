KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para?
KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya ödenecek? 2020 KPSS lisans ve ÖABT başvuruları devam ediyor. ÖSYM tarafından 30 Haziran'da alınmaya başlanan KPSS başvuruları sınav ücretinin ödenmesi halinde tamamlanacak. Peki, KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para? İşte merak edilenler...
KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankaya ödenecek? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlıklar sürüyor. Yüz binlerce kişinin hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS sınavlarının lisans ve ÖABT oturumlarına başvurular 30 Haziran'da başladı. Adaylar internet ortamından başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Peki, KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para? İşte cevaplar...
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.r internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Lisans başvuru ücreti: Her bir oturum için 80,00 TL
2020 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi): Her bir oturum için 55,00 TL
BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Sınav ücreti aşağıdaki bankalara yatırılacak:
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020
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- KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para?
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