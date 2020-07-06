KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankaya ödenecek? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlıklar sürüyor. Yüz binlerce kişinin hazırlıklarını sürdürdüğü KPSS sınavlarının lisans ve ÖABT oturumlarına başvurular 30 Haziran'da başladı. Adaylar internet ortamından başvurularını gerçekleştirdikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Peki, KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? KPSS lisans sınav ücreti ne kadar, kaç para? İşte cevaplar...

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.r internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.