THY'den önemli adım! O seferler yeniden başladı
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldığı Endonezya seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldığı Endonezya seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.
Kovid-19 salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 20 Mart'ta geçici süreyle askıya alan THY, 3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar başladı.
Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.
THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.
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