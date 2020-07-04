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Havai fişek fabrikasında eşini kaybetmişti! Acısını provoke eden Yol TV muhabirine dava!

Hendek’te fabrikasında meydana gelen patlamada eşini kaybeden , acısından yararlanan ve provakasyon peşinde olan Yol TV muhabirine maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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Havai fişek fabrikasında eşini kaybetmişti! Acısını provoke eden Yol TV muhabirine dava!

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi Salih Çelik, acılı haldeyken bir muhabirin yanına gelerek kendisini bir takım sorular sorduğunu ifade etti.

Havai fişek fabrikasında eşini kaybetmişti! Acısını provoke eden Yol TV muhabirine dava! HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA EŞİNİ KAYBETMİŞTİ! ACISINI PROVOKE EDEN YOL TV MUHABİRİNE DAVA!

Çelik, kime röportaj verdiğini bilmeden kendisine gelen yanlış bilgiye dayanarak olayın acısıyla röportaj verdiğini belirterek, "Devletimiz her şeyi biliyor. (Vefat sayısı için) Dört diyorsa 4'tür. Ben (vefat sayısını) 80 dediysem o bize gelen yanlış bilgidendir. Biz canımız yandığı için kim ne diyorsa ona inanmak zorundayız." dedi.

Gelen basın mensubunun "canlı yayın yok" diyerek konuşturduğunu ifade eden Çelik, "Bu kimse mahkemeye vereceğim. Bana sadece ve sadece gazetede yazdıracağım. Ben orada yaralıyken, beni konuşturup bunu piyasaya sürmesi çok ayıp. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım"diye konuştu.

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