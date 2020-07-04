04 Temmuz 2020, Cumartesi
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CHP’li eski milletvekili Erdal Aksünger fena trollendi

A Haber ekranlarına çıkan A&G ’nin Genel Müdürü ’in ekrandayken alt yazıda “ ve Afrin’e ilerliyor” alt yazısı yazılıydı. Photoshopla bu alt yazı troller tarafından değiştirilerek “A Haber izleyenler diğer kanalları izleyenlerden daha eyitimli!!!” yazıldı. Photoshoplu ekran görüntüsü eski Milletvekili tarafından hesabından paylaşıldı. Aksünger fena trollendi. Sabah gazetesinden 'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2020 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
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CHP’li eski milletvekili Erdal Aksünger fena trollendi

A Haber'in programına çıkan A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür'in ekrandayken alt yazıda "TSK ve ÖSO Afrin'e ilerliyor" alt yazısı değiştirilerek "A Haber izleyenler diğer kanalları izleyenlerden daha eyitimli!!!" yazıldı. Bu sosyal medyada bu şekilde paylaşıldı.


CHP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ TROLLENDİ
Cumhuriyet Halk Partisi eski Milletvekili Erdal Aksünger, sosyal medya hesabından değiştirilen alt yazılı ekran görüntüsünü paylaşarak trollendi. Aksünger, "Keşke alt yazıyı yazanı da eğitseydiniz !! Eyitim şart!" dedi.

Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Erdal Aksünger'in bu montajı paylaşımı akıllara A Haber'e yönelik montaj kumpaslarını getirdi. A Haber'e 100'drn fazla montajla kumpas kurulmuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Aksünger'in paylaşımı altına çok sayıda tepki mesajı yazıldı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Keşke sorgulamadan montaj resimlere atlayan sazanları da eğitseler!" dedi. Bir başkası ise "Montajı kendileri yaptığı için olabilir mi?" diye sorarken, bir diğeri "Keşke böyle basit böyle basit işlerle uğraşmayacak kadar eğitilseydiniz" diyerek tepki gösterdi.

DAMLA KAYA/SABAH

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