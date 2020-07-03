Son dakika: Mustafa Şentop'tan TBMM Başkanlığı için adaylık açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Değerli arkadaşlar tabi öncelikle Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili üzüntülerimi geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek isterim. Sakarya Vali'mizle de görüştük güncel durumla ilgili bilgi aldım iki vefat eden vatandaşımız var bunlara Allah'tan rahmet diliyorum şu ana kadar 74 yaralı var onlarla ilgili de gerekli bütün tedbirler tedavi çalışmaları devam ediyor bakanlarımız orada bütün imkanlarla beraber kısa zamanda patlamaların sona ermesi çıkan yangının söndürülmesi için gayret gösteriliyor tekrar geçmiş olsun diyorum bütün vatandaşlarımıza özellikle Hendek ve Sakarya'ya...

Şentop daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt verdi

SORU: Efendim Baro düzenlemesi parlamento da görüşüldü Çankaya kapıda da avukatlar var bu durum için ne söyleyeceksiniz?

Önce şunu ifade edeyim dün itibarıyla biliyorsunuz saat 16:00 da Adalet Komisyonunda kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Malum bizde birçok komisyon kanun tekliflerini görüşüyor Adalet Komisyonunda ki görüşmenin de bu anlamda bir özelliği yok sadece... Bazı tartışmalar var bazı baro başkanlarının itirazları var. Bu her konuyla ilgili olabiliyor kanun teklifleriyle ilgili komisyonda milletvekili arkadaşlarımız gerekli müzakerelerden sonra nihai olarak bir metin ortaya çıkartıyorlar bu bakımdan olağanüstü bir tablo bir durum olduğunu düşünmüyorum.

Baro başkanlarından bir kısmı Meclisimizin Çankaya Kapısı dışında bulunuyorlardı hepinizin bilgisi var uzun süredir salgın dolayısıyla Meclis'e giriş yasağı uyguluyoruz.

En son 1 Temmuz itibarıyla tekrar Temmuz ayında 31 Temmuza kadar bu girişle ilgili kısıtlama uzatıldı.

Aslında Meclisin güvenliğiyle ilgili Meclisin yetki İç tüzüğe göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nda Başkanın bu sorumluluğu altında idare amirleri birlikte veya bir idari amirlerinin yine icra ile ilgili sorumluluğu altında bu iş yürütülüyor.

İdare amirlerimizin 5 ide 3 AK Parti li 1 Cumhuriyet Halk Partili 1 HDP'li ve 1 MHP'li arkadaşımız 5 idare amiri en son 1 Temmuzdan 31 Temmuza kadar giriş kısıtlamasının yasağın uzatılması yönünde bir karar aldılar bunu deklare ettik yayınladık.

Dolayısıyla bu kararı tekrar okudum ben baktım baro başkanları içinde veya bir başkaları içinde bir istisna söz konusu değil. Dolayısıyla ben idare amirlerimizden de kendi aldıkları kararın altında imzası bulunan kararın titiz bir şekilde uygulanmasını tekrar buradan rica ediyorum kendileriyle görüştüm.

Bizim ayrıca İç tüzüğün gerekli gördüğü bir güvenlik yönetmeliğimiz de var Meclis'e giriş ve çıkışlarla ilgili.

Kimlik bilgileri ve giriş kartlarıyla ilgili bir düzenleme içeriyor orada da milletvekillerimizin kendi yanlarında getirmiş olduğu kendi araçlarında getirmiş olduğu misafirlerinin de kaydının yapılması ve giriş kartı alınarak meclise sokulmaları yönünde açık hükümler var dolayısıyla bazı Milletvekili arkadaşlarımızın kimlik bilgisini Meclis güvendiğini bilmediği kim olduğunun kaydettirilmediği giriş kartı alınmadan bazı kişilerin kendi araçlarında Meclis'e sokulmaya çalışıldığına dair bilgiler oldu.

Ben bu arkadaşlarımızı da ikaz ettim bununla ilgili kayıtlar kamera kayıtları ve tutanaklarda var.

Böyle bir şey olamaz yani burada milletvekillerin öncelikle meclisin güvenliği ile ilgili iç tüzüğe göre alınmış olan tedbirlere bizzat kendilerinin riayet etmesi lazım. Güvenlikle ilgili düzenlememizde zaten milletvekilinin aracında da olmuş olsa bir kişinin Meclis'e girebilmek için araçtan inip kimlik bilgilerini kayıt ettirmesi ve giriş kartı alması gerektiğine dair açık hüküm var.

Bu bakımdan arkadaşlarımız ilgili arkadaşlarımız iç tüzük ve yönetmelik hükümlerini titiz bir şekilde uyguluyorlar.

Bu bahsi diğer başka bir konu ama dediğim gibi komisyonlarımız birçok konu görüşüldü biliyorsunuz Anayasa değişikleri yapıldı dokunulmazlıklarla ilgili kararlar alındı Adalet Komisyonunda avukatlık kanunuyla ilgili bir değişiklik görüşmesi yapılıyor.

SORU: Efendim adaylık başvurusu yaptınız mı?

Adaylık başvurusu için önce AK Parti'den arkadaşlarımız bir başvuru yaptılar. Benimde şahsen başvurum böyle bir adet var daha önceki başkan adaylıklarında da hem Milletvekili arkadaşlarımız gösteriyor hem de aday olan arkadaşımızın başvurusu oluyor bunlar bugün Cuma'dan sonra yapıldı.

Hayırlı olsun artık takdir tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizindir Genel Kurulundur bu konuda bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum diğer adaylar gibi.

SORU: Efendim Meclis'teki son korona virüsle ilgili güncel bilgileri bizle paylaşır mısınız?

Değerli arkadaşlar tabii 1 Haziran'dan itibaren kademeli olarak ama tedbirlere riayet ederek biraz daha aktif sosyal hayata müsaade edilmeye izin verilmeye başlandı ama tavsiyelere uyulması kaydıyla malum biliyorsunuz buradaki temizlik, maske ve mesafe. Üç tane temel kuralımız var bununla ilgili biz bütün imkânları başta Milletvekili arkadaşlarımız olmak üzere burada çalışan idari personelimize sunuyoruz. Temizlikle ilgili bütün dezenfektan ürünleri ve gerekli dezenfekte işlemleri Genel Kurul dahil komisyonlar dahil Milletvekillerinin kullandığı mekanlar dahil olmak üzere yapıyoruz.

Maske dağıtımı ile ilgili durumu biliyorsunuz. Mesafe konusu da artık kendilerine kalmış oluyor bu konuda da gerekli ikazları biz de bulunduğumuz ortamlarda ama komisyon başkanımızın da benim aldığım bilgilere göre sık sık komisyonda ifade ettiğini görüyoruz.

Tabi bu konu sadece bu şahısların kendisi ile ilgili değil kendilerini korumak için de karşılarındaki insanları korumak için de önemli bir konu. Kendi sağlıklarına dikkat ettikleri gibi başkalarının sağlıklarında koruma mecburiyeti var bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur bu bakımdan ben burada tekrar arkadaşlarımızı uyarmak isterim.

Biz yoğun biçimde test yapıyoruz Meclis'te. İki yüz ile altı yüz arasında günlük test yapıyoruz.

Bunlar özellikle çıkan vakalarla irtibatlı olma ihtimali bulunan kişiler üzerinden daha çok yapıyoruz.

Bu çerçevede bu sayılara baktığınızda Türkiye'de yapılan günlük test sayısının aşağı yukarı yüzde biri TBMM de sadece yapılmış oluyor bazen yüzde bir buçuk oluyor bu. Dolayısıyla test sayısının oransal olarak yüksek olduğunu burada ifade etmek isterim. Maksadımız mümkün olduğu kadar eğer bir vaka varsa bunu vaktiyle erken bir şekilde tespit edip gerekli izolasyonu sağlamaktır. Tespit ettiğimiz arkadaşlarla da ilgili de takiplerimizi yapıyoruz evlerinde geçirenler var. Tedavisini tamamlanıp burada göreve başlayan var hastanede tedavisi olanlar var hepsini yakın bir şekilde takip ediyoruz.

SORU: Efendim sosyal medya düzenlemesi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

Onunla ilgili şuanda somut olarak bir teklif söz konusu değil. Ama biliyorsunuz bu sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bir sorunu özellikle sosyal medyada hakim olan çok uluslu şirketlerin kendi kuralları da kendilerini koymaya çalıştıkları eylem ve faaliyet gösterdikleri ülkelerin hukuk kurallarını tanımaz bir yaklaşımları var. Avrupa ülkeleri de bundan rahatsız, tedbir alanlar var hukuki düzenlemeler yapanlar var.

Amerika Birleşik Devletleri de rahatsız en son iki hafta kadar önce Amerikan Başkanı Sayın Trump bu konuda bir açıklama yaptı gerekli tedbirleri alacağız kanun düzenlemeleri yapacağız diye açıklama yaptı.

Almanya'da yapılan düzenleme var Fransa'da çok yakın bir zamanda bir hafta on gün kadar önce bir düzenleme yapıldı hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili yapıldı Türkiye'de bu konuda düzenlemelerden yetersizlik olduğunu hukuki düzenlemelerde yetersizlik olduğunu ifade etmek isterim bende bu konuda mağduriyetler yaşamış birisiyim. Bir konuyla ilgili görüş paylaşıyorsunuz bir açılış yapılmış bir yer de hayırlı olsun diyorsunuz. Hiç görmediğiniz tanımadığınız sizi de muhtemelen hiç görmemiş ilk defa bu paylaşım mızı görmüş birisi bir vatandaşımız onun altına hakaret ve küfür içerikli yorum yazıyor.

Vazifesi de değil yani bir yorum yapacak işte siyaseten belki bir görevi olabilir cevap verme ihtiyacı içinde olan böyle birisi değil, muhtemelen evinde koltuğunda çayını yudumlarken hoşuna gitmediği bir şeye yazıyor. Peki bunun bir hukuki sorumluluğu olmaz mı? Biz okuduğumuzda rahatsız oluyoruz sokakta birisi bunu yapsa bunun cezai sorumluluğu var.

Peki sosyal medya yapınca, sosyal medya her türlü suçu işlenebildiği her türlü hakaretin yapılabildiği tamamen serbest bir ortam değil. Hiçbir yerde değil dünyanın hiçbir ülkesinde değil bahsettiğim gibi tedbirler alınmış öncelikle bu çok uluslu şirketlerin kuralları ben koyarım yaklaşımını terk etmesi gerekiyor.

Bir ülkede faaliyet gösterecekse o ülkede mutlaka bir temsilciliğinin hukuki anlamda bir muhatabının bulundurulması gerekiyor. Bununla ilgili görüşmeler yapıldı belli alanlarda belli şirketler bakımından mesafeler alınmıştır bunun sağlanması lazım bir ikinci husus da burada cezai olarakta sorumluluklarının arttırılması gerekiyor bunu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim arkadaşlar sağ olun.