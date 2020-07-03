Milyonlarca adayın gözü orada! YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu mu?
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin ter döktüğü YKS sınav sonuçları merak ediliyor. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girdi. YKS sınavı cevap anahtarı kısa süre önce adaylarla paylaşılıdı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar yayınlanan cevap anahtarlarında ne kadar neti çıkabileceğinin tahmini hesabını yaptı. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda ter döktü. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM YKS sonuç tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuran adayların sınavla ilgili merak ettiği detaylar bulunuyor. Ayrıca adayların eğitim bilgileri kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için okul müdürlüklerine kamu kurumları işlemleri sistemi açıldı.
YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı.
YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.
ÖSYM'DEN YKS ADAYLARINA DUYURU: EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME VE SEÇME İŞLEMLERİ BAŞLADI!
2020 YKS: Sistemdeki Eğitim Bilgilerinin Adaylar Tarafından Kontrolü ve Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi
2020-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2020-YKS'ye başvuran adayların 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 7 Temmuz 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir. Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.
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