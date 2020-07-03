03 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'deki hava operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... , 'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket () birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 03.07.2020 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'deki hava operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tuncelideki hava operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi |Video SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: TUNCELİ'DEKİ HAVA OPERASYONUNDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ |VİDEO

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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