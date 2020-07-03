Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli'deki hava operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirildi. +— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) July 3, 2020
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