PKK ve MLKP’nin alçak kardeşliği
Son dakika haberine göre; Kars’ta 2 ay önce düzenlenen operasyonda öldürülen 7 teröristten birinin, MLKP üyesi Serkan Güneş olduğu ortaya çıktı. Bu detay, iki örgütün yurt içindeki “terör kardeşliğini” de gözler önüne serdi.
Suriye'de YPG/PKK saflarında yer alarak, hain örgütle "terör kardeşliği" yapan Marksist Leninist Komünist Parti'nin (MLKP) silahlı kanadındaki teröristlerin, "Terör kardeşliğini" yurtiçinde de sürdürdüğü belirlendi. Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 ay önce düzenlediği operasyonda öldürülen 7 teröristten biri, MLKP üyesi Serkan Güneş çıktı.
4 yıl önce Suriye'ye giderek PKK/ YPG saflarında çatışmalara katılan, ardından kaçak yollardan Türkiye'ye geçip PKK'nın Serhat eyaleti olarak adlandırdığı Van, Kars, Muş kırsalını kapsayan bölgeye giden teröristin, 2 yıldır bu bölgede olduğu tespit edildi.
Teröristlerin aralarında Kağızman'da Ağustos 2015'de Uzman Çavuş Ali Gökçe (35), 20 Eylül 2016 'da Uzman Çavuş Ahmet Ece (23), 25 Nisan 2017'de Uzman Çavuş Tekin Tekin (26) ve Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul (23), Muş 'un Varto ilçesine bağlı Kayalı köyünde 5 Mayıs 2016'da Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal (26), Erzurum-Ağrı arasındaki Eyüp komu köyü kırsalında 15 Kasım 2017'de Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan (24), Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 31 Ocak 2018'de P. Onbaşı Ali Aydar'ın (21) da bulunduğu 13 kahraman askerimizin katilleri oldukları belirlendi. O katillerden birinin kimliğinin Serkan Güneş (28) olduğu anlaşıldı.
Teröristin 4 yıl önce Suriye'ye giderek PKK/YPG saflarında çatışmalara katıldıktan sonra kaçak yollardan Türkiye'ye sızdığı ve PKK adına eylemlere katıldığı anlaşıldı. Olay, PKK ve MLKP'nin terör faaliyetlerini yurt içinde de birlikte sürdürdüklerini ortaya koydu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan talimat vermişti! Detaylar belli oldu...
- TSK güvenli bir koridor açtı Süryaniler ayinlerini yaptı!
- Türkiye koronavirüs hastası Türk çifti ülkeye getirdi
- TBMM'den 'Netflix' iddialarıyla ilgili açıklama
- Pedagojik formasyon kaldırıldı mı?
- Başkan Erdoğan yurda döndü
- Ayasofya için dev kampanya
- Bakan Albayrak'tan Katar paylaşımı
- FETÖ finansörünün kirli oyunları
- Sani'den Türkiye hakkında flaş açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi