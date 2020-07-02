Son dakika: Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ten flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına yönelik, "Türkiye'de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor" yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakan çok kritik açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mesajları şöyle;
Almanya'nın AB dönem başkanlığını tebrik ediyorum. Bugün Berlin'de dostum Maas'ın ziyareti için burada bulunuyor ve kendisine teşekkür ediyorum.
Avrupa Birliği kurumları ile iyi bir diyaloğumuz var. Birlikte çalışırsak iyi mesafeler katedebiliriz. Bugün de beklentilerimizi burada samimi şekilde dile getirdik. Avrupa'da vize serbestisi, göçmen konusu konularını ele aldık.Yunanistan dahil tüm ülkelerle karşılıklı saygı ve çıkar çerçevesinde diyalog kurmaya çalışıyoruz.
LİBYA VE SURİYE AÇIKLAMASI
Daha pozitif bir ortamda bu konularda ilerleme kat etmek istiyoruz. Bu ilişkileri zehirleyen konular var mı? Var. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs konusu...
Biz kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz. Kimse de Türkiye'yi dışlamaya çalışmasın, her zaman bu yaklaşımı savunuyoruz.
Suriye'de kalıcı bir barış önemli. AB'nin insani yardımlar başta olmak üzere oynayabileceği roller var.
BM çatısı altında, AB'nin de destekleriyle Suriye'de kalıcı barışı getirmeye çalışıyoruz.
Libya'da ateşkes süreci devam ediyor. Hafter'in olumsuz tutumunu Merkel ve Mass gördü.
"SARRAC YÖNETİMİNİN İKNA EDİLMESİ KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENDİK"
Libya'da da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar tüm çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'i gördük. Net bir şekilde Berlin'de gördük. Türkiye olarak ateşkesin tesis edilmesi konusunda Sarrac yönetiminin ikna edilmesi konusunda çok önemli roller üstlendik.
TURİZM AÇIKLAMSI VE ALMANYA'YA ÇAĞRI
Turizm önemli bir başlık, enine boyuna ele aldık. Almanya seyahat uyarısını gözden geçirmeli.
'GÜVENLİ TURİZM' AÇIKLAMASI
Heiko Maas, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına yönelik, "Türkiye'de ailelerini ziyaret etmek isteyenler için bu seyahat uyarısı geçerli değildir" dedi.
Heiko Maas şunları şöyledi;
SURİYE MESAJI
Suriye'de söz konusu ateşkesin İdlib'de geniş bağlamda sürdüğünü görüyoruz. Ama yine de askeri çatışmalar var. Bunun gerçek anlamda bunun yeni bir taarruza dönüşmemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Almanya olarak biz mağdurlara 8 milyar avro sunmuş bulunuyoruz. Bu yardımın gerçekten Suriye'ye erişebilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu kararın kapsam alanını daha da sürdürmemiz gerekiyor. Amacımız da budur. Suriye'deki bu sorunun çözümü tabi ki büyük önem taşımaktadır. Siyasi süreçteki ilerlemelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sorunun sona ermesinin şartı siyasi çözümdür. Bunu ele almamız da çok iyi oldu bugün.
LİBYA AÇIKLAMASI
5+5 görüşmeleri Libya'da ateşkesin sağlanması için prensip olarak aynı görüşleri taşıyoruz. Çalışma taraflarının sadece genel açıklamalarda bulunmayıp somut olarak da uygulaması gerekiyor. Silah ambargosunun yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun için Berlin - Libya konferansında kararlaştırdığımız gibi ele alınması gerekiyor.
SEYAHAT KISITLAMALARI
Birçok konuyu ele aldık. Turizm konusunu ele aldık. Güvenli bir turizmin, korona krizi kapsamında nasıl sağlanabileceğini ele aldık. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Birçok insanın bunu kaldırılmasını istediğini biliyoruz. Almanya bunu AB kapsamında ele almak istiyor. Ancak Avrupa genelinde görüş birliği sağlayabilirsek, virüsün yayılmasını kontrol altına alabiliriz.
Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı, bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel'in ve Almanya'nın tabi hep verilere bakarak, enfeksiyon verilerine bakıyoruz. Her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik. Bölgesel rakamların gelecekte çok önemli olacağından hareket ediyoruz. Yeni vakalar nerede, nerede hiç yok, bunların dikkate alınması gerekiyor. Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturmuş bulunuyoruz. Karantina şartları da bu şekilde belirleniyor. Yani Almanya'da hem içe hem dışa yönelik risk bölgeleri kategorisi de dikkate alınmak zorundadır. İki haftalık aralarla olmak üzere AB'de bu konu sürekli yeniden incelenecektir.
Burada tabi ki belli açılımların olmasını istiyoruz. Bugün bu açıdan bu kadar bilgiyi edinmiş olmamız da bizi çok mutlu etti.
Ailelerini, yakınlarını ziyaret etmek isteyen insanların tabi ki Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısı bu insanlar için geçerli değildir. Onlar rahatlıkla gidip gelebilirler. Ama biz daha fazla imkan sağlamak istiyoruz. Yakın irtibatta bulunacağız. Uzmanlar düzeyinde de bunu yapacağız.Sevgili Mevlüt çok teşekkür ediyorum Berlin'deki ziyaretinden ötürü. Ve bizim dönem başkanlığımız kapsamında AB'nin Türkiye ile ilişkilerini sürdürüyor olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum.
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