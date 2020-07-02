ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
ALES/1 başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre ALES/1 sınavı için yeni başvuru ve sınav merkez tarihinin güncellendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar başvuru ve sınav tarihini araştırmaya başladılar. Peki, ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman? İşte merak edilenler...
ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda ve lisansüstü eğitime girişte kullanılacak puanları belirleyen ALES sınavı ile ilgili açıklama geldi. 13-23 Mart 2020 tarihinde başvurusu alınan ALES/1 için yeniden başvuru alınacağı duyuruldu. Peki, ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman? İşte cevaplar...
ALES/1 YENİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLECEK Mİ?
Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2020 ALES başvuru ücreti 130.00 TL'dir.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yeralan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
ALES NE ZAMAN?
2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 16 Eylül'de açıklanacak.
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