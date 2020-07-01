Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika... Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/8 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 16-22 Haziran'da gerçekleştirilen tercihlerin sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. İstanbul'daki hastanelere yapılacak sağlık personeli alımı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
Son dakika... KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İstanbul'daki hastanelere yapılacak 3000 personel ataması için tercihler 16-22 Haziran'da alınmıştı. Hemşire ve ebe gibi birçok kadroya yapılacak personel alımında son aşamaya gelindi. Yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim 373, ön lisans 606 ve lisans 2021 olmak üzere toplam 3000 sağlık çalışanının ataması gerçekleştirildi. Peki, KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
KPSS 2020/8 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
16 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
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