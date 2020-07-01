01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tarafından aranan vatandaşı 4 kadın, 'te yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Komutanlığına götürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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INTERPOL'ÜN ARADIĞI 4 KADIN TERÖRİST YAKALANDI
'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla 'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve tarafından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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