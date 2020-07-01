Son dakika: INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı 4 kadın Kilis'te yakalandı

Suriye 'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye 'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Hudut birliği askerleriyle Arpakesmez köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, şüphelileri Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.

Yakalandıklarında yanlarında 8 de çocuk bulunan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, Rusya vatandaşları A.H. K, L.A.K, L.G.N. ve A.H.K. olduğu ve INTERPOL tarafından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.