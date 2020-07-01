01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Marmaray'dan 100. yük treni geçti

'dan kalkan malzemesi taşıyan 15100 nolu yük treni, tünelinden geçti. ve varışlı ihracat treni Marmaray'dan geçiş yapan 100. yük treni oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020
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MARMARAY'DAN 100. YÜK TRENİ GEÇTİ

, yüzüncü yük treninin geçişine ev sahipliği yaptı.

malzemesi taşıyan 15100 nolu tren Arifiye'den hareket ederek Söğütlüçeşme istasyonuna ulaştı.

Bu istasyondan Marmaray'a giriş yapan tren, gece saatlerinde geçişini tamamladı. Marmaray'dan geçerek Halkalı'ya devam eden, beyaz eşya ve alçıpan taşıyan trenin Halkalı'da aktarma yapılarak Limanı'na ihracat konteynerlerini ulaştıracağı öğrenildi.

Toplam 13 vagondan oluşan 887 ton ağırlığındaki ve varışlı ihracat treni Marmaray'dan geçiş yapan 100. yük treni oldu.

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