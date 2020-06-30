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Son dakika: Kremlin duyurdu: Başkan Erdoğan Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Son dakika haberi... 'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Putin ve 'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek 'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN VE RUHANİ YARIN SURİYE'Yİ GÖRÜŞECEK

Başkan , yarın Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferansta görüşecek.

Konuya ilişkin açıklama 'den geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve 'nin yarın bir video konferans gerçekleştirerek 'deki gelişmeleri görüşecekleri belirtildi.

Liderler, koronavirüs salgını nedeniyle bir araya gelememişti. İdlib'deki son durum, Suriye'deki sıcak gelişmeler liderlerin görüşmesinde detayları ile ele alınacak.

Liderlerin, koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri de değerlendirebileceği bildiriliyor.

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