28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Batman Valiliğinden YKS sınavındaki kopya girişimiyle ilgili açıklama

Batman Valiliğinden YKS sınavındaki kopya girişimiyle ilgili açıklama

Son dakika haberi... Valiliği,  1. Oturum Temel Yeterlik Testi () sınavında sınav kitapçığının bazı sayfalarının görüntülerinin sosyal medyaya yansıması olayı ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, ''"Söz konusu şahıs gözaltına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
ABONE OL
BATMAN VALİLİĞİNDEN YKS SINAVINDAKİ KOPYA GİRİŞİMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın () ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi () sonrası soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi, 'da gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına giren B.Y'nin sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelendiği bildirilen açıklamada, ''Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ihmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1- İlimizde yapılan 2020 YKS 1. Oturum TYT sınavına giren B.Y. isimli adayın sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir.


2- Söz konusu şahıs göz altına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır.


3- Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.


4- İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır.


5- Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM'den flaş açıklama: Yasal süreç başlatılmıştır ÖSYM'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA