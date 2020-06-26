26 Haziran 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı

Başkan , pandemi sürecinden sonra ilk defa cemaatle birlikte cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki 'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , İletişim Başkanı , AK Parti İstanbul İl Başkanı da eşlik etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN CUMA NAMAZINI O CAMİDE KILDI

Pandemi sürecinden sonra bir ilk yaşandı. Başkan , pandemi sürecinden sonra ilk defa cemaatle birlikte cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN MASKESİNİ TAKTI

Başkan Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti.

Başkan Erdoğan pandemi sürecinden sonra İstanbul’da ilk kez bir camide cemaatle cuma namazı kıldı | Video izle BAŞKAN ERDOĞAN PANDEMİ SÜRECİNDEN SONRA İSTANBUL’DA İLK KEZ BİR CAMİDE CEMAATLE CUMA NAMAZI KILDI | VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü.

Başkan Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cuma namazında Başkan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı , İletişim Başkanı , AK Parti İstanbul İl Başkanı eşlik etti.

Başkan Erdoğan pandemi sürecinden sonra İstanbul’da ilk kez bir camide cemaatle cuma namazı kıldı | Video izle BAŞKAN ERDOĞAN PANDEMİ SÜRECİNDEN SONRA İLK KEZ BİR CAMİDE CEMAATLE CUMA NAMAZI KILDI | VİDEO İZLE

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