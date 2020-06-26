Başkan Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra ilk defa cemaatle birlikte cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Pandemi sürecinden sonra bir ilk yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra ilk defa cemaatle birlikte cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MASKESİNİ TAKTI
Başkan Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN PANDEMİ SÜRECİNDEN SONRA İSTANBUL’DA İLK KEZ BİR CAMİDE CEMAATLE CUMA NAMAZI KILDI | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü.
Başkan Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cuma namazında Başkan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
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