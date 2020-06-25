Diyarbakır'da polisler çatışmanın ortasında kaldı
Diyarbakır'da aralarında düşmanlık olan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Ara sokaklarda ateş açılması üzerine sağlık ekipleri ve olay yerine gelen polisler çatışmanın ortasında kaldı.
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri ve aynı bölgeden bir hastayı almak için geçen 112 sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla ara sokaklara kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ARA SOKAKLARDA ATEŞ AÇILDI
Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 406 ve 408'inci sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Husumetli iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerini gören gruplardan biri olay yerinden ayrıldı. Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldiği sırada, ara sokaklardan ateş açıldı.
Bu sırada olay yerine yakın bir adresten hasta almaya gelen 112 sağlık ekipleri de çatışmanın ortasında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Çatışmanın yaşandığı sokak polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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